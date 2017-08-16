Концерн Fiat Chrysler Automobiles может быть куплен китайцами

Об этом, со ссылкой на различные источники в FCA и других лиц, сообщает портал Automotive News. В приобретении Fiat Chrysler заинтересовано сразу несколько корпораций, при этом руководство концерна ждет наиболее выгодного предложения.

Информация о многочисленных переговорах на эту тему подтверждается разными свидетелями. Например, журналисты заметили частые визиты представителей разных китайских фирм в штаб-квартиру FCA. В то же время источник в FCA сообщил, что делегация от концерна посетила Китай для встречи с руководством Great Wall.

По неофициальным данным, на покупку итало-американской компании претендуют Dongfeng Motor, Great Wall, Geely и GAC. Этому способствует политика китайских властей, которые в последнее время подталкивают местные концерны на приобретение иностранных предприятий с целью получения технологий.

При этом известно, что компания FCA достаточно давно готовится к продаже. Сейчас ей принадлежат следующие бренды: Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat, Alfa Romeo, Lancia и Maserati. Марка Ferrari примерно два года назад получила статус отдельной фирмы. Предположительно, перед сделкой с новыми владельцами FCA поступит таким же образом с Alfa Romeo и Maserati.