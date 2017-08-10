Skoda и Tata отказались от идеи выпуска совместных машин

Компания Skoda объявила об отказе от идеи выпуска совместных автомобилей с индийским концерном Tata Motors. Согласно официальному сообщению чешской марки, проект был признан нецелесообразным из экономических соображений.

О возможных совместных проектах компании VW и «Таты», в которых ключевую роль отвели марке Skoda, стало известно весной 2017 года. Тогда фирмы подписали меморандум о взаимопонимании. Впоследствии планировался выпуск новых моделей для рынка Индии - начиная с 2019 года.

Однако в ходе переговоров компании решили, что в текущей ситуации технические и экономические выгоды от сотрудничества не могут быть достигнуты в «желаемом виде». Другими словами, разработку совместных автомобилей признали нецелесообразным для обеих сторон.

В то же время в сообщении «Шкоды» говорится о том, что решение принято исходя из нынешних обстоятельств, но в будущем подобные проекты не исключены.

Изначально предполагалось, что Skoda будет готовить для Индии машины на собственной платформе «Таты» - модульной AMP (использование MQB сочли слишком дорогим). Двигатели, в целях экономии средств, тоже планировалось взять у Tata.