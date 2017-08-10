Nissan прекращает разработку аккумуляторов для электромобилей

Японский автогигант Nissan Motor сообщил о продаже аккумуляторного бизнеса. Таким образом, компания прекратит самостоятельную разработку батарей для электромобилей.

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Nissan, автопроизводитель продаёт большую часть своего предприятия Automotive Energy Supply Corporation (AESC) китайской инвестиционной компании GSR Capital.

Сделку планируется закрыть к концу 2017 года. Однако могут быть проблемы, поскольку среди продаваемых активов Nissan есть расположенный в США завод, а американские регуляторы, как правило, пристально изучают сделки по передаче американских технологий за рубеж, особенно в Китай.

Сколько GSR заплатит Nissan за покупку бизнеса, официально не сообщается. По данным агентства Bloomberg, речь идёт об $1 млрд.

AESC - это совместное предприятие Nissan и NEC, которое сформировано в 2007 году для разработки и производства литий-ионных аккумуляторов для электрокаров японского бренда. Издание Nikkei сообщает, что NEC также договорилась с GSR о продаже своей доли в AESC.

Китайский рынок электромобилей является крупнейшим во многом благодаря субсидиям со стороны властей. Правительство КНР поставило перед местными компаниями задачу удвоить производство аккумуляторов для электрокаров к 2020 году.