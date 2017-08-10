5 главных финансовых ошибок при покупке автомобиля

Одно из самых больших опасений при покупке автомобиля - это то, что нас могут обмануть.

Покупка автомобиля - дело серьезное и ответственное и требующее огромных сил и времени.

Часто люди совершают ошибки, которые приводят к разочарованию после покупки.

Но если нам удастся избежать этих ошибок, то процесс и результат покупки будут приносить радость или по крайней мере не будут слишком стрессовым.

Ниже расскажем о 5 ошибках, которые люди совершают при покупке автомобиля.

1. Мы слишком много думаем о цене

Когда мы говорим о том, чего боятся люди при покупке автомобиля, то практически все их страхи связаны с ценой. Они боятся переплатить, боятся, что их обманут.

Конечно, цена - это важный элемент при покупке автомобиля.

Но не стоит думать только о цене. Оцените, насколько это выгодная сделка.

Посмотрите на другие аналогичные модели с аналогичным рядом функций, сравните, поспрашивайте у знакомых и друзей, которые недавно приобрели автомобиль.

Конечно, если вы покупаете подержанный автомобиль, но из-за пробега и условий содержания автомобили одинаковой модели могут существенно отличаться в цене.

Но то, что вы получаете за свои деньги, намного важнее самой цены.

Важно купить именно то, что вам необходимо, не переплачивая за ненужные функции.

2. Мы игнорируем финансовые условия

Зачастую мы так увлечены скидками, что не замечаем множества подводных камней, которые есть в контракте.

В итоге мы получаем скидку, но вынуждены доплачивать за ряд услуг или функций, которые нам не нужны.

Кроме того, мы часто покупаем автомобиль в кредит, но при этом забываем проверить все возможные варианты условий кредитования в разных банках.

Это позволило бы снизить проценты по кредиту или получить кредит на более выгодных условиях.

3. Мы не ценим свое время

Часто люди тратят на поиск самых выгодных предложений огромное количество времени.

Некоторые люди настолько поглощены поиском лучшего предложения, что пропускают акции и скидки в надежде найти что-то лучшее.

Несомненно, поиск лучшего предложения - это разумное решение, однако не стоит затягивать с поиском слишком долго.

4. Мы недооцениваем стоимость владения автомобилем

Когда мы принимаем решение купить новый автомобиль, то не стоит поддаваться эмоциям, представляя себя за рулем отличного авто.

Стоит задуматься о том, сколько будет стоить обслуживание и содержание автомобиля после покупки.

Стоит ли оно таких денег? Можем ли мы позволить себе эти расходы?

Стоит подсчитать все заранее, еще до покупки, и оценить свои финансовые возможности.

В том числе важно оценить, насколько снизится стоимость автомобиля через несколько лет пользования, на тот случай, если вы решите его продать.

Конечно, в момент покупки мало кто задумывается о том, чтобы перепродавать автомобиль, однако это важный момент, на который стоит обратить внимание.

5. У нас слишком высокие ожидания

Психологи говорят о том, что у нас такой большой выбор, что мы находимся в напряжении из-за необходимости выбрать лучшее.

Именно из-за этого напряжения мы часто выбираем худшее.

Если продукт, который мы покупаем, не соответствует нашим ожиданиям, то мы чувствуем себя разочарованными и расстроенными.

То же самое происходит и с выбором автомобиля.

Секрет счастья здесь - снизить свои ожидания.

Учитывая стоимость автомобиля и тот факт, что мы нечасто совершаем такие покупки, мы стремимся купить некий идеальный вариант, поэтому процесс покупки вгоняет нас в стресс.