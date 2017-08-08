Mazda научилась воспламенять бензин сжатием

Компания Mazda официально анонсировала появление нового семейства бензиновых двигателей, которое будет называться SkyActive-X. Отличительной особенностью этих агрегатов станет воспламенение горючей смеси при помощи сжатия, как на дизельных моторах.

Японский автопроизводитель отметил, что за счет внедрения нового метода сжигания топлива крутящий момент моторов вырастет на 10-30 процентов по сравнению с нынешними двигателями семейства SkyActive-G.

В Mazda отметили также, что топливная экономичность из-за применения воспламенения сжатием увеличится на 20-30 процентов в сравнении с текущими моторами. По расчетам инженеров японского автопроизводителя, расход топлива двигателей семейства SkyActive-X будет таким же или меньше, чем у дизелей.

При этом в компании добавили, что все озвученные цифры носят предварительный характер и могут измениться.

Как отмечает издание Autocar, моторы семейства SkyActive-X заменят агрегаты SkyActive-G в 2019 году. Отмечается также, что воспламенение сжатием в новых двигателях будет использоваться при небольших нагрузках, тогда как при их увеличении смесь будет воспламеняться при помощи искры.

Первый мотор семейства SkyActive компания Mazda представила в 2011 году. Рабочий объем того агрегата составлял 1,3 литра, а отдача 84 лошадиные силы и 112 Нм крутящего момента. Степень сжатия в моторе составляла 14,0:1, что являлось наивысшим показателем среди всех серийных ДВС. Для уменьшения детонации, появлявшейся при увеличении степени сжатия, в агрегата использовались специальные поршневые камеры.