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Илон Маск возьмётся за создание поездов Hyperloop
17:22 07.08.2017 |
К Илону Маску можно относиться по-разному. Кто-то считает его гением и реальным воплощением вымышленного Тони Старка, кто-то утверждает, что он даже не инженер и не бизнесмен, а просто отличный маркетолог.
Как бы там ни было и как бы по сути не обстояли дела, но автомобили Tesla серьёзно изменили рынок электромобилей, а компания SpaceX стала совершенно новым этапом в освоении космоса.
Кроме того, вероятно, появлению совершенно нового вида транспорта в обозримом будущем мы будем обязаны именно Маску. Да, концепцию «вакуумного поезда», по сути, придумали почти 200 лет назад, но до недавнего времени никто даже не брался за попытки реализовать эту идею. Ровно до тех пор, пока к этому не приложил руку Илон Маск. К слову, когда поезда Hyperloop наконец-то появятся, это будет первый совершенно новый тип транспорта за последнюю сотню лет.
Изначально Маск лишь поделился своими мыслями и расчётами на счёт поездов Hyperloop. При этом он отметил, что сам заниматься этим не собирается, так как занят компаниями Tesla и SpaceX. Однако, судя по всему, он передумал.
Сначала в конце прошлого месяца Маск удивил общественность заявлением о получении устного одобрения правительства США касательно постройки компанией The Boring Company подземного туннеля для поездов Hyperloop, который соединит Нью-Йорк и Вашингтон. Особенно заявление удивило компании, которые уже занимаются разработкой данных технологий. Предполагалось, что Маск имел в виду лишь туннели.
Однако новые данные указывают на то, что глава Tesla и SpaceX намерен заняться всеми аспектами направления Hyperloop, включая сами поезда, двигатели и так далее. Более того, SpaceX владеет правами на торговую марку Hyperloop, что может создать проблемы для уже существующих компаний с этим словом в названии. Правда, в новом заявлении компании The Boring Company сказано, что никакого преследования касательно использования данной торговой марки не будет и что все существующие стартапы, работающие в данном направлении, могут рассчитывать на поддержку команды Маска.
Но эти самые стартапы должна волновать вовсе не проблема использования того или иного слова. Суть в том, что если компания Маска полноценно начнёт заниматься направлением Hyperloop, большинство крупных инвесторов, заинтересованных в данном бизнесе, хорошо задумается, прежде чем спонсировать какие-то другие компании.
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