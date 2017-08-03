Финансовые новости
- |
- 03.08.17
- |
- 21:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Китайский клон Porsche Macan станет быстрее «Макана»
19:49 03.08.2017 |
Китайская марка Zotye анонсировала скорый запуск гибридной версии кроссовера SR9 - клона Porsche Macan. По информации «Авторевю», такой автомобиль должен стать быстрее всех модификаций «Макана», кроме Turbo.
SR9 сохранит двухлитровую «турбочетверку», с которой он уже предлагается на рынке, но получит по электромотору на каждую ось. Мощность ДВС, вероятно, составит те же 190 лошадиных сил, а о комбинированной отдаче новинки информации пока нет.
Вместе с тем в Zotye заявили, что разгон такого кроссовера до «сотни» составит всего пять секунд. Для сравнения, базовый 252-сильный Macan выполняет это упражнение за 6,7 секунды. «Подогретая» 360-сильная модификация GTS, например, набирает сто километров в час за 5,2 секунды. Таким образом, быстрее «китайца» будет только вариант Turbo, выезжающий из пяти секунд.
У гибридной установки модели появится возможность подзарядки от внешней сети. Запас хода на электротяге составит до 80 километров, а заявленный средний расход топлива - 2,4 литра на сто километров.
Премьера новинки ожидается осенью текущего года.
У гибридной установки модели появится возможность подзарядки от внешней сети. Запас хода на электротяге составит до 80 километров, а заявленный средний расход топлива - 2,4 литра на сто километров.
Премьера новинки ожидается осенью текущего года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-июне 2017г. вырос на 28,14%
|Куда повернут Путина новые санкции США
|"Нафтогаз" против "Укртрансгаза". Кого запугивал Коболев своими "АТОшниками с Майдана"
|ProZorro: #зрада становится виднее
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|PayPal запустил платежи в Skype
|Китайский клон Porsche Macan станет быстрее «Макана»
|Новая профессия – популяризатор науки
|Microsoft назвала ИИ одним из своих приоритетов вместо смартфонов
|Специалистами Panasonic разработана система, бесконтактно определяющая степень сонливости водителя
|Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру
Это интересно
|Биткоин распался на две валюты: как это произошло
|Facebook работает над домашним планшетом для видеозвонков
|В Нидерландах похитили на полмиллиона евро iPhone из движущегося грузовика
|Электрокроссовер Jaguar назвали самым значимым концептом года
|Испания выдаст США предполагаемого хакера из России
|В Германии тестируют систему распознавания лиц в общественных местах
|Компания по добыче криптовалюты арендовала Boeing для перевозки видеокарт