Китайский клон Porsche Macan станет быстрее «Макана»

Китайская марка Zotye анонсировала скорый запуск гибридной версии кроссовера SR9 - клона Porsche Macan. По информации «Авторевю», такой автомобиль должен стать быстрее всех модификаций «Макана», кроме Turbo.

SR9 сохранит двухлитровую «турбочетверку», с которой он уже предлагается на рынке, но получит по электромотору на каждую ось. Мощность ДВС, вероятно, составит те же 190 лошадиных сил, а о комбинированной отдаче новинки информации пока нет.

Вместе с тем в Zotye заявили, что разгон такого кроссовера до «сотни» составит всего пять секунд. Для сравнения, базовый 252-сильный Macan выполняет это упражнение за 6,7 секунды. «Подогретая» 360-сильная модификация GTS, например, набирает сто километров в час за 5,2 секунды. Таким образом, быстрее «китайца» будет только вариант Turbo, выезжающий из пяти секунд.

У гибридной установки модели появится возможность подзарядки от внешней сети. Запас хода на электротяге составит до 80 километров, а заявленный средний расход топлива - 2,4 литра на сто километров.

Премьера новинки ожидается осенью текущего года.

У гибридной установки модели появится возможность подзарядки от внешней сети. Запас хода на электротяге составит до 80 километров, а заявленный средний расход топлива - 2,4 литра на сто километров.

Премьера новинки ожидается осенью текущего года.