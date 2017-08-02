Nissan напомнит забывчивым водителям о вещах и людях на заднем сиденье

Компания Nissan разработала новую систему безопасности, которая получила название Rear Door Alert (RDA). Она оповестит водителей, выходящих из машины, о том, что на втором ряду кресел могут остаться люди или вещи.

Система распознает, если в начале поездки водитель открыл заднюю дверь. После окончания поездки, если дверь не была открыта снова, машина оповестит водителя о необходимости проверить второй ряд кресел. Сначала сообщением на экране бортового компьютера, а позже, если дверь так и не будет открыта, сигналом клаксона.





В Nissan сделали RDA настраиваемой. Водитель сможет оставить только напоминание на экране или вовсе отключить ее.

В сентябре новинка появится на внедорожнике Pathfinder, а позже ее установят и на другие модели японского автопроизводителя.