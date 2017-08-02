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Hyperloop One разогнали до 308 км/ч
17:07 02.08.2017 |
Зарубежные СМИ сообщают о новых испытаниях транспорта Hyperloop One. Вагонетка разогналась в тоннеле до скорости 192 мили в час - в переводе на метрическую систему это 308,9 км/ч. Испытание проходило в пустыне Невада, где компания тестирует будущую систему перевозки пассажиров на дальние расстояния за рекордно короткие сроки. В Hyperloop One сообщают, что на данный момент это самая высокая скорость, которую развил прототип.
Компания планирует перевозить людей на скоростях до 760 миль в час, или 1223 км/ч. Подобных цифр инженеры планируют достичь через создание вакуума внутри трубы. Сопротивления воздуха не будет, и поезд на магнитной подушке сможет развивать огромные скорости.
Также компания опубликовала видео, в котором показан процесс испытаний и представлено компьютерное моделирование Hyperloop One:
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