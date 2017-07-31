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Немцы построили бюджетный электрокар на солнечных батареях
09:49 31.07.2017 |
Немецкий стартап Sono Motors представил свою первую разработку - электрокар под названием Sion, который получил встроенные в крышу солнечные батареи. Компания намерена продавать такую машину за 16 тысяч евро.
На крыше автомобиля будет установлена панель с 330 фотоэлектрическими элементами, которые защищены от влияниях плохих погодных условий и разрушения специальным поликарбонатным покрытием. Сами по себе солнечные батареи способны обеспечить машине запас хода в 30 километров.
Новинка будет предлагаться с двумя вариантами аккумуляторов - емкостью 14,4 и 30 киловатт-часов. В первом случае суммарный запас хода Sono Sion составит около 80 километров, а во втором достигнет 190 километров.
С помощью системы быстрой подзарядки батареи на 80 процентов можно «заправить» за 40 минут. В компании утверждают, что в хорошую погоду аккумуляторы можно подзарядить за восемь часов исключительно с помощью солнечных панелей.
На запуск проекта компания собрала около 200 тысяч долларов с помощью краудфандинга. Сейчас Sono Motors принимает предзаказы на машину. Для запуска модели в серию фирме необходимо 5 тысяч заказов. В этом случае первые заказчики получат свои электрокары в 2019 году.
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