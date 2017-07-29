Финансовые новости
- |
- 29.07.17
- |
- 00:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Renault-Nissan стал крупнейшим автопроизводителем
22:07 28.07.2017 |
Автомобильный альянс Renault-Nissan впервые в истории стал лидером на мировом рынке автопроизводителей по количеству проданных машин. За первые 6 месяцев текущего года удалось реализовать 5,268 млн автомобилей.
Таким колоссальным успехом Renault-Nissan во многом обязаны присоединением к альянсу Mitsubishi Motors в прошлом году. С января по июнь этого года Mitsubishi продала 494 303 автомобиля. Renault реализовала 1 879 000 автомобилей, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Объем продаж Nissan при этом вырос на 5,6% до 2 894 488 машин.
Таким образом, Renault-Nissan удалось сместить с первого места автоконцерн Volkswagen, который за полгода продал 5,155 млн машин. На третьем месте находится японская Toyota. В первой половине 2017 г. нашлось 5,129 млн покупателей на продукцию этой автокомпании. Американская General Motors заняла четвертую позицию в списке. Объем продаж за полгода составил 4,7 млн машин.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Румыния не пустила самолет с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным в Молдову
|Экс-дипломат США: Новые санкции не похоронят "Северный поток-2"
|Глав госкомпаний будут выбирать по-новому: тайным голосованием девяти министров
|Профицит платежного баланса Украины в июне-2017 сократился до $306 млн - НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Renault-Nissan стал крупнейшим автопроизводителем
|Ученые научились замедлять старение организма на мышах
|Полиция провела обыски у заключенных Полтавского СИЗО по делу о фейковой рассылке смс-сообщений
|9 привычек успешных людей
|На заправках в США были обнаружены скиммеры, передающие украденные данные платежных карт через текстовые сообщения
|«Электрошокер» STEER не даст водителям уснуть за рулём
Это интересно
|Джефф Безос стал самым богатым человеком мира, обойдя Билла Гейтса
|От отмывания до похищения: 10 афер с биткоинами
|Организатору BTC-E в США предъявлены обвинения в махинациях с криптовалютой
|В Греции по делу об отмывании через биткоины задержали россиянина
|Представлены смартфоны с двумя дисплеями Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus
|Кабмин согласовал снижение скорости на дорогах населенных пунктов до 50 км/ч
|Великобритания в 2040 году перейдет на электромобили