Renault-Nissan стал крупнейшим автопроизводителем

Автомобильный альянс Renault-Nissan впервые в истории стал лидером на мировом рынке автопроизводителей по количеству проданных машин. За первые 6 месяцев текущего года удалось реализовать 5,268 млн автомобилей.

Таким колоссальным успехом Renault-Nissan во многом обязаны присоединением к альянсу Mitsubishi Motors в прошлом году. С января по июнь этого года Mitsubishi продала 494 303 автомобиля. Renault реализовала 1 879 000 автомобилей, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Объем продаж Nissan при этом вырос на 5,6% до 2 894 488 машин.

Таким образом, Renault-Nissan удалось сместить с первого места автоконцерн Volkswagen, который за полгода продал 5,155 млн машин. На третьем месте находится японская Toyota. В первой половине 2017 г. нашлось 5,129 млн покупателей на продукцию этой автокомпании. Американская General Motors заняла четвертую позицию в списке. Объем продаж за полгода составил 4,7 млн машин.