Илон Маск показал испытания лифта для скоростных тоннелей

Илон Маск опубликовал в своем Instagram короткое видео, на котором запечатлен процесс испытания лифта для подземных скоростных магистралей The Boring Company. Для обеспечения нагрузки использовался электромобиль Tesla, однако ничего зрелищного ожидать от ролика не стоит. Кстати, на заднем плане можно разглядеть элементы, вероятно, для самого туннеля.

Лифты предполагается использовать для доступа к системе подземных туннелей, в которых на высокой скорости будут перемещаться специальные платформы - «шаттлы» - с транспортом, людьми или грузами. Не так давно Маск сообщил, что он получил устное одобрение правительства на строительство подземного туннеля.





В теории туннели позволят в несколько раз увеличить скорость перемещения: поездка из Вашингтона в Нью-Йорк может сократиться с 3 часов до 20 минут.