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Компания MINI подтвердила выпуск полностью электрической модели, которая будет построена на базе трехдверного хэтчбека
09:11 26.07.2017 |
В серии автомобиль появится в 2019 году.
О новом электрокаре пока известно лишь то, что силовую установку для модели будут производить в Германии, на заводах в Дингольфинге и Ландсхуте, а окончательную сборку автомобилей осуществлят на оксфордском предприятии в Великобритании, где производят все трехдверные «Мини Куперы».
По предварительным данным, такой хэтчбек сможет проезжать без подзарядки не меньше 400 километров.
Первый электрокар компания MINI показала в 2008 году. Это был концепт-кар под названием MINI E. Он оснащался 204-сильным электромотором и комплектом батарей емкостью 35 киловатт-часов. До «сотни» такая машина ускорялась за 8,5, секунды. Запас хода - 240 километров.
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