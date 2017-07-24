Компания Mitsubishi скрестила минивэн с кроссовером

Компания Mitsubishi Motors анонсировала новую модель - «кроссвэна», которую представят публике в середине августа на моторшоу в Джакарте. Название автомобиля, который представляет собой минивэн с элементами дизайна от вседорожника, пока не сообщается. Не исключено, что машину назовут Expander (в переводится с английского языка - «расширитель»).

Габаритная длина новинки составляет 4475 миллиметров, ширина - 1750 миллиметров, а высота - 1700 миллиметров. В Mitsubishi заявляют, что модель будет сочетать в себе «комфорт и универсальность минивэна с техническими возможностями и ездовыми характеристиками» вседорожников.

О технической начинке «кроссвэна» пока известно лишь то, что это будет переднеприводный автомобиль, оснащенный 1,5-литровым двигателем. Мотор сможет работать в паре как с пятиступенчатой механической коробкой передач, так и с четырехдиапазонным «автоматом». Дорожный просвет - 205 миллиметров.

Выпуск новинки наладят на новом заводе Mitsubishi Motors в Индонезии, расположенном в префектуре Бекаси, регион Западная Ява. На индонезийском рынке модель начнут продавать осенью 2017 года.