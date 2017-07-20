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Новый Nissan Leaf научится тормозить педалью газа
14:16 20.07.2017 |
Компания Nissan раскрыла новые подробности об электрокаре Leaf нового поколения, первый публичный показ которого состоится осенью на автосалоне во Франкфурте. Модель укомплектуют системой e-Pedal, с помощью которой управление ускорением и торможением будет осуществляться с помощью всего одной педали.
Система активируется кнопкой на центральной консоли. После ее включения за движение автомобиля в продольном направлении будет отвечать только акселератор. Нажатие на него приведет к набору скорости. Если же педаль немного отпустить, то машина начнет замедляться, а если ногу с педали убрать полностью, то машина остановится.
В Nissan заявили, что пользоваться e-Pedal можно будет вне зависимости от условий: система сможет полностью остановить машину, даже если она стоит под уклоном.
Ранее компания Nissan сообщила, что Leaf следующего поколения оснастят цифровой приборной панелью, а также системой частичного автономного управления ProPILOT. Последняя сможет брать на себя управление автомобилем при движении по шоссе и в рамках одной полосы. В будущем ProPILOT сможет управлять машиной даже в городе.
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