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Honda представила новый Accord с очень покатой крышей
11:31 17.07.2017 |
Компания Honda представила Accord десятого поколения. Модель перешла с атмосферников на турбомоторы, получила 1,5-литровый мотор и десятиступенчатую автоматическую коробку передач.
Как говорят представители марки, «Аккорд» разработан «с нуля»: у него более жесткий и, в то же время, легкий кузов, иное шасси, новая линейка двигателей, в которой больше не будет шестицилиндрового агрегата, улучшенная шумоизоляция с системой активного шумоподавления в салоне.
Автомобиль стал короче (-10 миллиметров), ниже (-15 миллиметров) и шире (+10 миллиметров), а также получил увеличенную колесную базу (+54 миллиметра) и колею (как спереди, так и сзади). Масса «Аккорда» уменьшилась на 50-80 килограммов (в зависимости от модификации и оснащения).
Также увеличилось свободное пространство в салоне автомобиля, а багажник стал больше на 28-90 литров (в зависимости от модификации) - до 472 литров.
У «десятого» Accord теперь будут только четырехцилиндровые турбодвигатели с непосредственным впрыском топлива. Базовый - это 192-сильный агрегат 1.5, пришедший на смену прежнему 2,4-литровому атмосфернику. Он сможет работать в паре с вариатором и шестиступенчатой «механикой», которую можно будет заказать в комплектации Sport.
Прежнюю «шестерку» 3.5 заменил двухлитровый двигатель мощностью 252 лошадиные силы, который сможет работать в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Также в версии Sport будет доступна «ручка».
У «Аккорда» останется гибридная версия. Она построена на базе двухлитрового мотора, работающего по циклу Аткинсона, и двух электрических двигателей. Более подробную информацию о гибридном автомобиле в компании намерены опубликовать позднее.
В оснащение модели войдет проекционный дисплей, 7-дюймовый и 8-дюймовый дисплеи приборной панели и мультимедийного комплекса соответственно, 450-ваттная аудиосистема, беспроводная зарядка для смартфона и функция его подключения по NFC, точка доступа Wi-Fi с доступом в интернет по сетям 4G LTE, возможность удаленного контроля автомобиля (например, можно закрыть двери или посмотреть, где он находится и с какой скоростью едет), а также светодиодные фары.
Кроме того, «Аккорд» получит адаптивные амортизаторы и систему изменения параметров работы автомобиля с двумя настройками - Normal, Sport и Econ. Они меняют отклик на нажатие педали газа, настройки рулевого управления, жесткость амортизаторов, коробки передачи.
Новый «Аккорд» будут собирать на заводе в Мэрисвилле (штат Огайо, США). Выпуск турбомоторов наладят на новом заводе в городе Анна, штат Огайо, а вариаторы и десятиступенчатые «автоматы» - на предприятиях в Расселс-Поинт, Огайо, и Таллапусе, штат Джорджия, соответственно. В модернизацию площадок, на которых запустят сборку трансмиссий, «Хонда» вложила 149 миллионов долларов.
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