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Hyundai i30 стал фастбеком
12:01 14.07.2017 |
Компания Hyundai расширила семейства i30 за счет модификации с очень покатой крышей - фастбека. По сравнению с хэтчбеком линия крыши новинки стала на 25 миллиметров ниже.
Длина фастбека по сравнению с хэтчем увеличилась на 115 миллиметров - до 4455 миллиметров, а высота уменьшилась на 30 миллиметров и теперь достигает 1425 миллиметров.
Помимо этого, у модели изменился дизайн передка: появилась иная решетка радиатора и более агрессивный бампер.
Также для i30 Fastback подготовили более жесткую (на 15 процентов) и заниженную (на пять миллиметров) подвеску, новые цвета окраски кузова и линейку 18-дюймовые дисков, которые предлагаются только этой модификации.
Первоначально фастбек будет предлагаться только с литровым трехцилиндровым мотором, выдающим 120 сил, и 1,4-литровой наддувной «четверкой» мощностью 140 сил. Базовый мотор доступен с шестиступенчатой «механикой», а у более мощного в качестве опции есть семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Впоследствии гамма расширится за счет 1,6-литрового дизеля, который получит два варианта форсировки - 110 и 136 сил.
В оснащение модели входит мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, системы слежения за мертвыми зонами и рядностью движения, а также продвинутый круиз-контроль, который может замедлять машину до полной остановки и затем самостоятельно вновь начинать движение.
У европейских дилеров новинка появится в начале 2018 года.
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