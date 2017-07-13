Uber и Яндекс объединили бизнес в 6 странах, кроме Украины

Сервисы заказа такси Uber и "Яндекс" пришли к соглашению об объединении своих бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане в составе новой компании.

Согласно пресс-релизу Uber, бизнес компании в Украине не является частью этой сделки. Uber продолжит работу в Украине, как и раньше, входя в структуру региона Uber "Центральная и Восточная Европа".

Алексей Стах, в настоящий момент возглавляющий Uber в Украине и странах СНГ, продолжит работу как руководитель Uber в Украине.

"Uber продолжит инвестиции и развитие бизнеса в Украине, сосредоточившись на дальнейшем расширении географии работы, совершенствовании сервиса и запуске новых продуктов. Украина продолжает быть одним из приоритетов и ключевых рынков Uber в регионе", - отмечается в сообщении.

Uber - международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем. Приложение работает в более чем 460 городах 77 стран мира. В Украине сервис Uber доступен с 2016 г. и сегодня работает в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Харькове.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru ограничен на три года.

ООО "Яндекс.Такси Украина" является дочерней компанией ООО "Яндекс.Украина". Сервис "Яндекс.Такси" запустился в Киеве осенью 2016 года, работал в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Всего в Украине к Яндекс.Такси было подключено около 30 тыс. машин. Сервис также доступен в Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане и России.

