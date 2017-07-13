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Nissan начинает внедрение в своих автомобилях интеллектуальной технологии автоматической парковки ProPILOT Park
10:42 13.07.2017 |
Это ещё один шаг на пути к появлению на коммерческом рынке роботизированных машин.
ProPILOT Park берёт на себя выполнение всех операций, связанных с парковкой транспортного средства. При активации системы водителю не придётся управлять рулевым колесом, контролировать педали акселератора и тормоза.
Система полагается на ультразвуковые датчики и камеры. Комплекс ProPILOT Park способен полностью самостоятельно справляться с параллельной, диагональной и перпендикулярной парковкой, выполняемой передним или задним ходом. Более того, система подстраивается под условия парковки даже на самых узких городских улицах.
Разработка платформы ProPILOT является частью стратегии Nissan Intelligent Mobility: компания рассчитывает изменить представления о том, как автомобили должны двигаться, откуда они получают энергию и каким образом интегрируются в жизнь общества.
«Система парковки одним нажатием кнопки - ещё одна веха на пути Nissan к исполнению своего обещания: предлагать покупателям массовых моделей доступные по цене передовые технологии, облегчающие управление», - заявляет автопроизводитель.
Технология ProPILOT Park дебютирует на новом электромобиле LEAF, анонс которого состоится в скором времени.
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