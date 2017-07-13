Nissan начинает внедрение в своих автомобилях интеллектуальной технологии автоматической парковки ProPILOT Park

Это ещё один шаг на пути к появлению на коммерческом рынке роботизированных машин.

ProPILOT Park берёт на себя выполнение всех операций, связанных с парковкой транспортного средства. При активации системы водителю не придётся управлять рулевым колесом, контролировать педали акселератора и тормоза.

Система полагается на ультразвуковые датчики и камеры. Комплекс ProPILOT Park способен полностью самостоятельно справляться с параллельной, диагональной и перпендикулярной парковкой, выполняемой передним или задним ходом. Более того, система подстраивается под условия парковки даже на самых узких городских улицах.





Разработка платформы ProPILOT является частью стратегии Nissan Intelligent Mobility: компания рассчитывает изменить представления о том, как автомобили должны двигаться, откуда они получают энергию и каким образом интегрируются в жизнь общества.

«Система парковки одним нажатием кнопки - ещё одна веха на пути Nissan к исполнению своего обещания: предлагать покупателям массовых моделей доступные по цене передовые технологии, облегчающие управление», - заявляет автопроизводитель.

Технология ProPILOT Park дебютирует на новом электромобиле LEAF, анонс которого состоится в скором времени.