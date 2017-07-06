Китайский концерн Geely купил американского разработчика летающих автомобилей Terrafugia

Китайский концерн Geely, которая владеет маркой Volvo, купила американскую компанию Terrafugia, занимающуюся разработкой летающих автомобилей. Об этом сообщает издание The Detroit Bureau.

На данный момент многие компании в мире занимаются разработкой летающих автомобилей. Среди них есть, как стартапы вроде словацкой фирмы AeroMobil и немецкого проекта Carplane, так и крупные корпорации, включая Airbus, Toyota и даже Uber.

Однако именно Terrafugia является одним из наиболее известных проектов, которому удалось дальше всех продвинуться в создании подобных транспортных средств. Фирме удалось даже получить разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) для полетов в качестве «легких спортивных самолетов».

Сейчас американская компания работает над летающим автомобилем Terrafugia TF-X. У него будет четыре посадочных места, возможность вертикального взлета, складывающиеся крылья, а также автопилот с функцией экстренной посадки без участия человека и систему парашютов для безопасного приземления при технических неисправностях.

Предполагается, что первые рабочие прототипы начнут летать к 2019 году. Серийный вариант появится еще через несколько лет после этого.

По предварительным расчетам, стоимость такого летающего автомобиля составит около 300-400 тысяч долларов.