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Китайский концерн Geely купил американского разработчика летающих автомобилей Terrafugia
15:49 06.07.2017 |
Китайский концерн Geely, которая владеет маркой Volvo, купила американскую компанию Terrafugia, занимающуюся разработкой летающих автомобилей. Об этом сообщает издание The Detroit Bureau.
На данный момент многие компании в мире занимаются разработкой летающих автомобилей. Среди них есть, как стартапы вроде словацкой фирмы AeroMobil и немецкого проекта Carplane, так и крупные корпорации, включая Airbus, Toyota и даже Uber.
Однако именно Terrafugia является одним из наиболее известных проектов, которому удалось дальше всех продвинуться в создании подобных транспортных средств. Фирме удалось даже получить разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) для полетов в качестве «легких спортивных самолетов».
Сейчас американская компания работает над летающим автомобилем Terrafugia TF-X. У него будет четыре посадочных места, возможность вертикального взлета, складывающиеся крылья, а также автопилот с функцией экстренной посадки без участия человека и систему парашютов для безопасного приземления при технических неисправностях.
Предполагается, что первые рабочие прототипы начнут летать к 2019 году. Серийный вариант появится еще через несколько лет после этого.
По предварительным расчетам, стоимость такого летающего автомобиля составит около 300-400 тысяч долларов.
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