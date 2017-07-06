Беспроводная зарядка электромобилей во время движения может скоро стать реальностью

Китайская компания Wireless Inc. (Asia) Limited устами руководителя ее исследовательского подразделения пообещала, что беспроводная зарядка электромобилей во время движения скоро станет реальностью. На это позволяют надеяться успешные испытания новой системы зарядки.

Существующие системы беспроводной зарядки требуют, чтобы электромобиль был расположен как можно ближе к передающей станции и оставался неподвижным во время зарядки. Система, созданная специалистами Wireless Inc. Asia Limited, включает зарядный блок, поддерживающий стабильную зарядку во время движения транспортного средства с небольшой скоростью. Предусмотрена настройка расстояния между электромобилем и излучателем.

Разработчики уточняют, что пока технология находится на экспериментальной стадии. Зарядка объектов, движущихся с большой скоростью или потребляющих большую мощность, может вызвать серьезные сложности. Однако даже до того, как эти сложности будут преодолены, есть множество приложений, которые могут выиграть от внедрения новой технологии в других областях. В качестве примера названы смартфоны и небольшие медицинские приборы.