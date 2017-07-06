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Еврокомиссия одобрила поглощение Opel концерном PSA
23:48 05.07.2017 |
Европейская комиссия одобрила поглощение немецкого автопроизводителя Opel французским автомобилестроительным концерном Peugeot Citroen (PSA). Об этом в среду, 5 июля, сообщили в Брюсселе.
Антимонопольные регуляторы ЕС дали согласие на сделку без дополнительных условий, отметив, что она не вызывает у Еврокомиссии опасений и не приведет к "недобросовестной конкуренции на профильных рынках".
PSA поднимется на второе место
Полный контроль над Opel позволит концерну PSA стать из третьего вторым по размерам европейским автостроителем - после немецкого Volkswagen - и обойти своего французского конкурента Renault. Сделка завершает 88-летний период, на протяжении которого Opel находился в собственности у американской корпорации General Motors (GM). Точка в процессе поглощения может быть поставлена уже в конце июля.
О планах PSA приобрести за 1,3 млрд евро у GM ее дочерние фирмы - немецкую Opel и британскую Vauxhall - стало известно еще в начале марта. Американский гигант полностью отдает французскому конкуренту, недавно вышедшему из тяжелого кризиса, свои активы в Европе. И Opel, в последнее время несущий существенные потери, и PSA выпускают главным образом автомобили среднего и компактного классов.
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