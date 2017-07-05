Honda показала подушку безопасности для мотороллеров

Компания Honda Motor представила разработку, призванную повысить безопасность участников дорожного движения, перемещающихся на мотороллерах. Речь идет о мотороллерной подушке безопасности. Она разработана Honda совместно с компаний Autoliv, специализирующейся на средствах безопасности для автомобилей.

Как утверждается, подушка может уменьшить вероятность получения опасных травм при столкновении мотороллера и автомобиля. В момент столкновения датчики фиксируют резкое изменение скорости движения, и подушка раскрывается, смягчая удар. Срабатывание происходит за 0,04-0,05с.

Испытания показали, что подушка радикально уменьшает риск получения черепно-мозговой травмы водителем мотороллера, врезающегося на скорости 50 км/ч в бок неподвижного автомобиля. Элементы мотороллера, включая руль и приборную панель, а также кузов автомобиля при этом играют роль опоры для подушки. Разработчики отмечают, что для эффективной работы подушки такая опора необходима, поэтому в других сценариях ДТП польза подушки может быть ограничена. Впрочем, столкновения являются очень распространенным типом ДТП, поэтому внедрение подушек поможет существенно уменьшить число пострадавших и погибших.