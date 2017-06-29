Самая старая модель Maserati почти не изменилась после обновления

Компания Maserati представила в Нью-Йорке обновленную версию своей самой старой модели - купе GranTurismo, которое выпускается в одном поколении с 2007 года. Двухдверка слегка изменилась внешне и внутри, а также получила улучшенное оснащение.

Модель 2018 года отличается решеткой радиатора в стиле концепта Alfieri, показанного в 2014 году. Он служит предвестником будущего суперкара марки. При этом в прошлом году стало известно, что Maserati сдвинула сроки выхода новинки ради выпуска GranTurismo и GranCabrio следующего поколения.

Вместе с тем двухдверка обзавелась измененным обвесом с крупными воздухозаборниками. В Maserati отметили, что коэффициент лобового сопротивления у купе снизился с 0.33 до 0.32.





Интерьер освежился за счет другого селектора коробки передач и поменявшейся центральной консоли. У купе появились также новая аудиосистема Harman Kardon и мультимедийный комплекс с 8,4-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay с Android Auto.