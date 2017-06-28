NASA утвердило дизайн тихого сверхзвукового самолета на замену «Конкорда»

Пока только на бумаге, но NASA демонстрирует дизайн своего сверхзвукового пассажирского самолета, который будет отличаться исключительной тишиной в пролетах над населенными пунктами. Дизайн на днях прошел утверждение, что в NASA называют не иначе как значимой вехой. Именно такая конструкция самолета в полномасштабной модели в мае прошла испытания в сверхзвуковой аэродинамической трубе.

По ее итогам инженеры NASA и Lockheed Martin заключили, что дизайн отвечает целям миссии по полету на сверхзвуковой скорости без разрушительных звуковых ударов, которые ассоциируются с такими скоростями сегодня. Об этом сообщается на сайте NASA. X-plane в рамках проекта Quiet Supersonic Technology (QueSST) устроит демонстрационные полеты над населенными пунктами, во время которых специалисты смогут замерить уровень звука. Но произойдет это не раньше 2021 года.

Сейчас NASA начнет рассматривать предложения по строительству самолета. Контракт на постройку первого самолета планируют подписать в начале следующего года.

QueSST - совместный проект NASA и Lockheed Martin по созданию более тихой альтернативы «Конкорду», которые летали преимущественно над безлюдной Атлантикой. Ожидается, что уровень шума на земле от X-plane не будет превышать 60 дБ.