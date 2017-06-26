Компания Takata объявила о банкротстве и продала большую часть бизнеса

Компания Takata, занимающаяся производством подушек безопасности, объявила о банкротстве и попросила защиты от кредиторов в Японии и США. Как пишет издание Automotive News, фирма уже объявила о своем решении продать «практически все» ключевые активы китайскому поставщику запчастей Key Safety Systems, базирующемуся в Детройте. Сумма сделки составит 1,59 миллиарда долларов.

В США долги «Таката» оцениваются минимум в 10 миллиарда долларов, а долги в Японии - около 1,7 триллиона иен (15 миллиардов долларов). Компания согласилась создать два независимых фонда: на 850 и 125 миллионов долларов. Первый из них будет компенсировать убытки автопроизводителям от отзывов, а из другого планируется оплачивать компенсации физическим лицам, пострадавшим в авариях из-за подушек безопасности Takata.

Всего на возмещения претендуют 17 автопроизводителей. Также компании придется оплатить штрафы почти на 180 миллионов долларов от Национальной администрации безопасности дорожного движения США.

Производственные мощности, которые останутся у «Такаты», займутся выпуском подушек безопасности для замены по отзывам. Key Safety Systems согласилась сохранить всех 60 тысяч сотрудников Takata в 23 странах и не закрывать японские заводы.

Компания Takata оказалась в центре скандала в 2013 году, когда из-за неисправных подушек безопасности были отозваны почти три миллиона автомобилей марок Toyota, Honda, Mazda и Nissan. Подушки плохо раскрывались, лопались и даже «выстреливали» в пассажиров кусочками металла из дефектных пиропатронов. Из-за этого погибли как минимум 16 человек и 180 человек получили ранения. Из-за продукции «Такаты» по всему миру было отозвано более 120 миллионов автомобилей.

В январе Takata признала себя виновной в установке дефектных подушек и согласилась выплатить в США штраф в размере 1 миллирда долларов.