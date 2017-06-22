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Harley-Davidson попробует купить марку Ducati
16:45 22.06.2017 |
Американская компания Harley-Davidson решила присоединится к гонке за покупку итальянского производителя мотоциклов Ducati. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Помимо «Харлея», на приобретение марки Ducati претендует индийский производитель Bajaj Auto, а также несколько инвестиционных фондов. Сумма сделки может достигнуть 1,5 миллиарда евро.
Информация о возможной продаже «Дукати» появилась в апреле. Сейчас итальянский бренд принадлежит компании Audi, которая 2012 году купила его за 860 миллионов евро.
Производителя мотоциклов решили выставить на продажу из-за того, что концерн Volkswagen решил переоценить свои активы и изучить возможные варианты восстановления финансовых показателей после «дизельного скандала». И одним из таких вариантов и стала идея продажи Ducati.
Марка «Дукати» появилась в 1926 году. Тогда фирма называлась Societa Scientifica Radiobrevetti Ducati и занималась выпуском деталей для радиостанций. Мотоциклами компания начала заниматься в 1949 году. Компания 14 раз выигрывала чемпионта Superbike.
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