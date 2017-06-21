Компания Kia раскрыла новый кроссовер Stonic

Компактная переднеприводная модель нацелена на рынок Европы, где ее продажи начнутся в третьем квартале 2017 года.

В техническом плане Stonic вероятнее всего почти полностью повторяет кроссовер Hyundai Kona, однако эта информация официально пока не подтверждена. Относительно «Коны» модель немного меньше: габаритные длина, ширина и высота Kia составляют 4,14, 1,76 и 1,52 метра соответственно. Колесная база равна 2,58 метра.

Дизайном Kia Stonic занимались европейские специалисты компании при поддержке корейской студии. Двухцветное оформление кузова кроссовера будет доступно в 20 вариантах, при этом для крыши предложат пять цветов на выбор.

В моторную гамму кроссовера вошли 1,25- и 1,4-литровые атмосферные моторы, а также литровая «трешка» с турбонаддувом (120 лошадиных сил) и 1,6-литровый дизель. Со всеми моторами будет сочетаться механическая коробка передач, появятся ли версии с «автоматом» - не уточняется. Нет информации также о том, планируется ли запуск полноприводных модификаций.

Багажник Stonic по умолчанию вмещает 352 литра, что тоже несколько меньше, чем у Kona (361 литр).





В списке оснащения новинки можно выделить комплекс систем безопасности и помощи водителю, включая автоматическое экстренное торможение при угрозе фронтального столкновения. Есть у модели и система автоматического управления дальним светом.

Вместе с тем уже в базовую комплектацию Stonic вошел мультимедийный комплекс с тачскрином и поддержкой Apple CarPlay с Android Auto.

Новый кроссовер будет предлагаться с семилетней гарантией. Цены на Kia Stonic пока не объявлены.