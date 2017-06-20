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Cadillac XTS стал короче после обновления
10:24 20.06.2017 |
Компания Cadillac представила обновленную версию седана XTS. Модели изменили внешность, из-за чего она стала короче примерно на 2,8 сантиметра, а также расширили список оснащения.
Четырехдверка 2018 модельного года отличается полностью новой оптикой по кругу и другим обвесом, иной решеткой радиатора и дополненными наборами цветов кузова и колесных дисков. Салон при этом почти не изменился - тут появились лишь некоторые новые материалы отделки.
Важными техническими улучшениями стало появление магнитореологических амортизаторов с регулируемой жесткостью и пневмосистемы для «выравнивания» задней части автомобиля (при большой загрузке машина автоматически возвращает кузов в прежнее положение). В обоих случаях оборудование будет предлагаться за доплату. Вместе с тем по умолчанию XTS теперь комплектуется передними тормозами Brembo.
Список оснащения большого седана Cadillac освежился также за счет новейшего мультимедийного комплекса марки, четырех USB-портов и аудиосистемы Bose с восемью динамиками.
Моторная гамма четырехдверки, построенной на переднеприводной платформе, не изменилась. Для обычного XTS будет доступен только 308-сильный V6 объемом 3,6 литра, а для «горячего» варианта V-Sport - 416-сильная битурбо версия этого мотора. В последнем случае полный привод входит в стандартное оснащение. Оба агрегата сочетаются с шестиступенчатым «автоматом».
Ранее предполагалось, что после очередного обновления Cadillac XTS сменит платформу и получит девятиступенчатый «автомат». Модель выпускается в одном поколении с 2012 года. Прежде седан носил статус флагманского «Кадиллака», однако в этой роли его заменила четырехдверка CT6, показанная в 2015 году.
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