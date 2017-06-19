Airbus показал обновленную версию крупнейшего пассажирского авиалайнера A380

Ведущий европейский авиастроительный концерн Airbus в воскресенье, 18 июня, представил обновленную версию крупнейшего в мире пассажирского авиалайнера A380. Новый самолет будет иметь название A380plus, передает Deutsche Welle.

Среди нововведений - новый дизайн крыла, который, как утверждают в компании, должен на 4 процента сократить расход топлива, а также оптимизация пространства в салоне, которая позволит увеличить количество мест.

Обновления были представлены за день до открытия Парижского авиасалона в Ле Бурже. Как сообщает Reuters, в Airbus надеются, что модернизация позволит увеличить спрос на двухпалубный авиалайнер.

"A380plus является эффективным способом предложить одновременно еще большую экономическую выгоду и высокую операционную производительность", - заявил директор по продажам Airbus Джон Лехи.

Он заверил, что обновленный авиалайнер поможет снизить на 13 процентов себестоимость каждого пассажирского места по сравнению с A380. Он будет способен перевозить 80 пассажиров больше или пролетать на 300 морских миль (около 555 километров) дальше, чем предыдущая версия самолета.