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Airbus показал обновленную версию крупнейшего пассажирского авиалайнера A380
09:57 19.06.2017 |
Ведущий европейский авиастроительный концерн Airbus в воскресенье, 18 июня, представил обновленную версию крупнейшего в мире пассажирского авиалайнера A380. Новый самолет будет иметь название A380plus, передает Deutsche Welle.
Среди нововведений - новый дизайн крыла, который, как утверждают в компании, должен на 4 процента сократить расход топлива, а также оптимизация пространства в салоне, которая позволит увеличить количество мест.
Обновления были представлены за день до открытия Парижского авиасалона в Ле Бурже. Как сообщает Reuters, в Airbus надеются, что модернизация позволит увеличить спрос на двухпалубный авиалайнер.
"A380plus является эффективным способом предложить одновременно еще большую экономическую выгоду и высокую операционную производительность", - заявил директор по продажам Airbus Джон Лехи.
Он заверил, что обновленный авиалайнер поможет снизить на 13 процентов себестоимость каждого пассажирского места по сравнению с A380. Он будет способен перевозить 80 пассажиров больше или пролетать на 300 морских миль (около 555 километров) дальше, чем предыдущая версия самолета.
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