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BMW официально представила нового представителя 6 серии - большой хэтчбек Gran Turismo
10:38 15.06.2017 |
В линейке BMW модель заменит хэтчбек 5 серии, который также именовался Gran Turismo.
В основе модели лежит модульная платформа CLAR, которая использовалась при создании 5 и 7 серии последнего поколения. Новое шасси позволило уменьшить массу автомобиля на 150 килограммов по сравнению с предшественником. Габаритная длина большого хэтчбека составляет 5091 миллиметр, ширина - 1902 миллиметра, а высота - 1538 миллиметров. Колесная база «шестерки» равна 3070 миллиметрам.
Таким образом, 6 серия Gran Turismo на 87 миллиметров длиннее и на 31 миллиметр ниже предшественника, тогда как ширина и колесная база новинки такие же, как у 5 серии Gran Turismo.
При этом у «шестерки» значительно увеличился объем багажника относительно модели, которую она заменит. С поднятыми спинками второго ряда он составляет 610 литров (плюс 110 литров), а с опущенными - 1800 литров (плюс 100 литров).
В базовое оснащение модели входит задняя пневмоподвеска с автоматической регулировкой дорожного просвета. В качестве опции такую подвеску можно поставить и вперед. С ее помощью водитель сможет увеличить дорожный просвет на 20 миллиметров по необходимости, а в спортивном режиме работы управляющей электроники или на скорости выше 120 километров в час клиренс уменьшится на 10 миллиметров.
На момент начала продаж 6 серия Gran Turismo будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями (версии 630i и 640i), а также с одним дизелем (630d). Первый представлены двухлитровой «турбочетверкой» на 258 лошадиных сил (400 Нм), а также наддувной «шестеркой», которая развивает 340 сил и 450 Нм.
Рабочий объем дизеля составляет три литра, а отдача - 265 сил и 620 Нм момента. Все двигатели 6 серии Gran Turismo сочетаются с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Для модификации с мотором на «тяжелом топливе», а также для версии с самым мощным бензиновым двигателем будет доступна система полного привода xDrive.
В перечень доступного для «шестерки» оснащения входят, например, мультимедийная система с 10,25-дюймовым тачскрином, а также системами управления жестами и голосом, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, функция автоматического выезда из гаража, а также система кругового обзора.
Первый публичный показ новинки состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Продажи модели в Европе начнутся в ноябре.
«Шестерку» в линейке BMW заменит возрожденная 8 серия. Предсерийный прототип «восьмерки» дебютировал в конце мая на конкурсе элегантности Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Готовая к производству модификация купе появится в 2018 году. В BMW также подтвердили, что у 8 серии будет «заряженная» M-версия.
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