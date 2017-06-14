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Hyundai представил компактный кроссовер Kona
20:14 14.06.2017 |
Компания Hyundai раскрыла новый компактный кроссовер - Kona, названный в честь города на острове Гавайи. Модель получила широкую моторную гамму и богатое оснащение, а также опциональный полный привод и два типа подвески.
В Hyundai заявили, что кроссовер построен на совершенно новой платформе. Она подготовлена специально для компактных вседорожников и «задаст новые стандарты в сегменте B-SUV». О габаритах модели компания не рассказала, однако в сообщении говорится о самом просторном в классе салоне.
Внешне новинка примечательна двухцветным оформлением кузова, защитными пластиковыми элементами в обвесе и на арках, а также многокомпонентной «раздельной» оптикой. Kona получила светодиодный головной свет, однако будет ли это стандартным оснащением или войдет в список опций - не уточняется.
В зависимости от рынка, кроссовер будет предлагаться с четырьмя разными двигателями. Один из них - атмосферный бензиновый агрегат объемом 2,0 литра и мощностью 149 лошадиных сил (179 Нм), который сочетается с шестиступенчатым «автоматом». Разгон до «сотни» занимает десять секунд, максимальная скорость равна 194 километрам в час.
В гамму вошел также 1,6-литровый турбомотор Gamma со 177 силами и 265 Нм крутящего момента. Он работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и разгоняет Kona до ста километров в час за 7,7 секунды. Максимальная скорость составляет 210 километров в час.
На европейском рынке будет доступен литровый трехцилиндровый турбомотор в паре с шестиступенчатой «механикой». При 120 лошадиных силах и 172 Нм крутящего момента разгон до «сотни» занимает 12 секунд. Максимальная скорость - 181 километр в час. В Европе и на других рынках появится и дизельный двигатель 1.6, но подробностей о нем пока нет.
Hyundai Kona получил переднюю подвеску типа МакФерсон, однако сзади, в зависимости от типа привода, будет либо торсионная балка (для переднеприводной модификации), либо многорычажка (при полном приводе).
В оснащение нового кроссовера вошли современные системы безопасности и помощи водителю. Это, среди прочего, автоматическое экстренное торможение при угрозе фронтального столкновения и управление «дальним» светом, а также активное удержание в полосе.
Кроме того, Kona будет предлагаться с пяти-, семи- или восьмидюймовым дисплеем мультимедийного комплекса (с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay) и камерой заднего вида. В богатых версиях появятся также проекционный дисплей и беспроводная зарядка для смартфона.
В Южной Корее продажи Kona начнутся в июне, впоследствии кроссовер выйдет на рынки Северной Америки и Европы. О ценах информации нет.
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