Citroen выпустил маленький кроссовер с 90 вариантами дизайна

Компания Citroen представила компактный кроссовер C3 Aircross. Под этим именем теперь будет продаваться глобальная модель, тогда как с 2010 года это был автомобиль только для стран Латинской Америки. Новинка, выполненная в стилистике C4 Cactus, получила 90 вариантов оформления экстерьера.

Кроссовер построен на базе компакта C3, но с увеличенным на 20 миллиметров дорожным просветом. Габаритная длина новинки - 4,15 метра, ширина - 1,76 метра, высота - 1,64 метра, а размер колесной базы равен 2,6 метра. Объем багажника составляет от 410 до 520 литров (в зависимости от положения задних сидений, оснащенных продольной регулировкой). При сложенном втором ряде грузовое пространство возрастает до 1289 литров.

Широкая программа персонализации позволяет выбрать из восьми цветов кузова, четырех цветов крыши и четырех вариантов цветных вставок. Кроме того, предусмотрен набор 16- и 17-дюймовых колесных дисков.

Для интерьера C3 Aircross предложено пять цветовых схем с использованием разных материалов отделки.

В моторную гамму кроссовера вошло шесть агрегатов для рынка Европы, и еще два - для других стран. В первом случае - это бензиновые трехцилиндровые моторы семейства PureTech, выдающие 82, 110 и 130 сил, а также 100- и 120-сильные дизели. Вне ЕС модель будет доступна с со 110-сильным бензиновым агрегатом и 90-сильным дизелем. Коробки передач - пятиступенчатая «механика» либо шестиступенчатый «автомат».





Во всех случаях C3 Aircross будет переднеприводным. Для движения в сложных условиях предусмотрена система Grip Control с пятью режимами работы: стандартный, песок, бездорожье, снег и с выключенной ESP. Grip Control меняет алгоритмы системы стабилизации и противобуксовочной системы в зависимости от покрытия.





В оснащение новинки вошли современные системы безопасности и помощи водителю - это автоматическое экстренное торможение при угрозе фронтального столкновения, мониторинг «слепых» зон, слежение за разметкой и так далее. За доплату будут доступны проекционный дисплей, панорамная крыша с люком и беспроводная зарядка для смартфона. Мультимедийный комплекс новинки обладает семидюймовым дисплеем и поддержкой Android Auto с Apple CarPlay.

Продажи Citroen C3 Aircross в Европе начнутся во второй половине 2017 года, впоследствии модель появится на других рынках.