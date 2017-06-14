Украина до 2020 года обяжет водителей пользоваться сезонными шинами - стратегия

Украина намерена к 2020г вдвое снизить смертность на автодорогах путем ряда мероприятий и нововведений, в том числе, за счет введения обязательного использования шин, подходящих по сезону.

Такие нормы содержатся в Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020г, текст которой Кабинет министров одобрил на заседании в среду.

"Что именно предлагает "Укравтодор" для снижения опасности на автодорогах: мы предлагаем строительство минимум 500 кольцевых развязок вместо сегодняшних нерегулированных перекрестков; обновление технических стандартов для проектирования и строительства дорог, оборудование минимум 1 тыс. наземных пешеходных переходов, также это и островки безопасности, освещение, качественные дорожные знаки, разметка", - сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, презентуя указанную стратегию.

Он также отметил, что в рамках работы Дорожного фонда, 5% его поступлений будут направляться на мероприятия по безопасности на дорогах.

"Мы ожидаем, что в 2018 году мы направим 1,6 млрд грн на безопасность, в 2019 - 2,5 млрд, 2020г.- не менее 3,5 млрд грн. Мы должны до 2020 года сократить на 50% смертность на украинских дорогах", - сообщил министр.

Он также сообщил, что для управления процессом снижения опасности на дорогах предлагается создать координационный орган по безопасности и министерство инфраструктуры просит, чтобы председательство в нем принял премьер-министр. Он добавил, что, к примеру, можно назвать этот орган координационным советом.

"Нам нужна единая и сбалансированная государственная политика. Только скоординированные действия дадут нам системный результат, а результат в этом - спасенные жизни граждан", - констатировал В.Омелян.

Согласно тексту стратегии, она, в частности, также предусматривает: улучшение доступа к общественному транспорту; проведение научных исследований и разработок с целью улучшения инфраструктуры; реформирование системы контроля над техсостоянием транспорта согласно нормативам ЕС и введение проверки их техсостояния во время эксплуатации на дороге.

Помимо этого стратегия предусматривает систематизацию порядков проведения профилактических наркологических осмотров, обязательных психологических осмотров водителей и кандидатов в водители.

Кроме этого предлагается повышение ответственности за нарушение габаритно-весовых норм на дорогах; введение европейской системы допуска к рынку автомобильных перевозок пассажиров и грузов.

