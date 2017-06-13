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Япония планирует начать грузоперевозки на самоуправляемых судах
11:58 12.06.2017 |
Японские судоходные и кораблестроительные компании намерены разработать передовую технологию самоуправления для грузовых судов, о чём сообщают сетевые источники.
Инициатива предусматривает внедрение платформы искусственного интеллекта. Специальные алгоритмы будут отвечать за выбор наиболее безопасных, коротких и эффективных с точки зрения топливных затрат маршрутов. Кроме того, электронный разум сможет прогнозировать возможные неисправности на борту и другие потенциально опасные ситуации.
В проекте примут участие компании Mitsui OSK Lines, Nippon Yusen, Japan Marine United и другие. На разработку технологии будут затрачены сотни миллионов долларов США. Окупить вложения планируется за счёт радикального сокращения затрат на заработную плату и повышения общей эффективности грузовых перевозок по воде.
На первых кораблях с системой автопилотирования будет присутствовать небольшая команда с целью обеспечения безопасности и решения возможных проблем. В дальнейшем же участники проекта рассчитывают начать эксплуатацию полностью автономных судов.
Предполагается, что смарт-корабли появятся к 2025 году. В дальнейшем флот таких судов будет расширен до 250 единиц.
Нужно отметить, что похожие проекты реализуют и другие компании. Так, недавно норвежская фирма Yara, один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений, и технологическая компания Kongsberg объявили о планах по созданию первого в мире автопилотируемого контейнерного судна с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу.
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