Япония планирует начать грузоперевозки на самоуправляемых судах

Японские судоходные и кораблестроительные компании намерены разработать передовую технологию самоуправления для грузовых судов, о чём сообщают сетевые источники.

Инициатива предусматривает внедрение платформы искусственного интеллекта. Специальные алгоритмы будут отвечать за выбор наиболее безопасных, коротких и эффективных с точки зрения топливных затрат маршрутов. Кроме того, электронный разум сможет прогнозировать возможные неисправности на борту и другие потенциально опасные ситуации.

В проекте примут участие компании Mitsui OSK Lines, Nippon Yusen, Japan Marine United и другие. На разработку технологии будут затрачены сотни миллионов долларов США. Окупить вложения планируется за счёт радикального сокращения затрат на заработную плату и повышения общей эффективности грузовых перевозок по воде.

На первых кораблях с системой автопилотирования будет присутствовать небольшая команда с целью обеспечения безопасности и решения возможных проблем. В дальнейшем же участники проекта рассчитывают начать эксплуатацию полностью автономных судов.

Предполагается, что смарт-корабли появятся к 2025 году. В дальнейшем флот таких судов будет расширен до 250 единиц.

Нужно отметить, что похожие проекты реализуют и другие компании. Так, недавно норвежская фирма Yara, один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений, и технологическая компания Kongsberg объявили о планах по созданию первого в мире автопилотируемого контейнерного судна с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу.