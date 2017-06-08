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Skoda заменит компакт-кар Citigo кроссовером
08:19 08.06.2017 |
Компания Skoda откажется от модели Citigo и не будет выпускать второе поколение модели. Об этом в интервью изданию Motoring заявил руководитель отдела глобальных продаж компании Петер Сольц.
По словам Сольца, сегмент субкомпактных автомобилей постоянно сокращается, несмотря на то, что европейские продажи Citigo по-прежнему находятся на неплохом уровне.
Вместо этого в «Шкоде» решили сосредоточиться на развитии линейки кроссоверов, из-за чего в компании также пока отложили разработку пикапа. Это должна была быть перелицованная версия Volkswagen Amarok для рынков Австралии и Южной Африки.
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