Skoda заменит компакт-кар Citigo кроссовером

Компания Skoda откажется от модели Citigo и не будет выпускать второе поколение модели. Об этом в интервью изданию Motoring заявил руководитель отдела глобальных продаж компании Петер Сольц.

По словам Сольца, сегмент субкомпактных автомобилей постоянно сокращается, несмотря на то, что европейские продажи Citigo по-прежнему находятся на неплохом уровне.

Вместо этого в «Шкоде» решили сосредоточиться на развитии линейки кроссоверов, из-за чего в компании также пока отложили разработку пикапа. Это должна была быть перелицованная версия Volkswagen Amarok для рынков Австралии и Южной Африки.