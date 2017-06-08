Владелец Сааба показал беспилотный автомобиль будущего

Шведско-китайский консорциум NEVS, обладающий правами на использование автомобильных технологий компании Saab, представила беспилотный концепт-кар InMotion. Дебют прототипа состоялся на выставке потребительской электроники CES Asia в Шанхае.

Как говорят представители NEVS, проект InMotion - это не предвестник какого-либо конкретного автомобиля, а лишь видение того, как может в будущем выглядеть безопасный и удобный транспорт для мегаполисов, в которых не нужны будут личные машины и водители. Прототип может передвигаться по дорогам полностью самостоятельно - у него нет никаких органов управления.

Автомобиль имеет единственную (в целях безопасности, так как выйти можно только со стороны тротуара) дверь, открывающуюся вверх, закрытые колеса и настраиваемый интерьер. Пассажиры NEVS InMotion могут подстраивать внутреннее пространство автомобиль при помощи приложения для смартфона. Оно позволяет менять конфигурацию салона (существует три варианта расположения посадочных мест), менять подсветку салона и настройки климатической системы.





Прототип оснащен электрической силовой установкой и системой беспроводной подзарядки батарей.

Компания NEVS владеет активами Saab с 2012 года, однако не может использовать для производства машин ни логотип шведской марки, ни ее название. Автомобили будут продавать под брендом NEVS. Прототипы новых моделей 9-3 и 9-3X были показаны в конце мая. Серийные варианты будут выпускать в Китае.