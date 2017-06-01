Представлен преемник Saab 9-3

Компания NEVS, владеющая правами на шведский бренд Saab, показала обновленные варианты моделей 9-3 и 9-3X. Теперь седан и компактный кроссовер перестали быть «Саабами» и перешли под марку NEVS.

Как сообщает Motor Authority, новинки сделаны на платформе своих предшественником. При этом модели оснащены полностью электрическими силовыми установками, характеристики которых NEVS пока держит в секрете. В компании отметили лишь, что запас хода 9-3 и 9-3X составляет 300 километров.

В перечень оснащения моделей входят, например, точка доступа Wi-Fi, функция получения обновлений «по воздуху», возможность отслеживания запаса батарей через мобильное приложение на смартфоне, а также система очистки воздуха, попадающего в салон.

Новые 9-3 и 9-3X будут использовать в китайском городе Таницзинь, где проживают 15,5 миллиона человек, в качестве автомобилей каршеринговых сервисов.

Производство моделей наладят в Китае. В NEVS отметили, что компания уже получила 150 тысяч заказов от различных компаний из КНР.

Компания NEVS уже возобновляла производство модели 9-3. Это было в 2013 году. Тогда компания собирала дорестайлинговые седаны с 220-сильными бензиновыми двигателями на предприятии Saab в Швеции. В феврале 2016 года шведский авиастроительный и аэрокосмический концерн Saab AB запретил NEVS использовать название и логотипы Saab на автомобилях для китайского рынка. Основным рынком сбыта этих машин была именно КНР.