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Представлен преемник Saab 9-3
13:53 01.06.2017 |
Компания NEVS, владеющая правами на шведский бренд Saab, показала обновленные варианты моделей 9-3 и 9-3X. Теперь седан и компактный кроссовер перестали быть «Саабами» и перешли под марку NEVS.
Как сообщает Motor Authority, новинки сделаны на платформе своих предшественником. При этом модели оснащены полностью электрическими силовыми установками, характеристики которых NEVS пока держит в секрете. В компании отметили лишь, что запас хода 9-3 и 9-3X составляет 300 километров.
В перечень оснащения моделей входят, например, точка доступа Wi-Fi, функция получения обновлений «по воздуху», возможность отслеживания запаса батарей через мобильное приложение на смартфоне, а также система очистки воздуха, попадающего в салон.
Новые 9-3 и 9-3X будут использовать в китайском городе Таницзинь, где проживают 15,5 миллиона человек, в качестве автомобилей каршеринговых сервисов.
Производство моделей наладят в Китае. В NEVS отметили, что компания уже получила 150 тысяч заказов от различных компаний из КНР.
Компания NEVS уже возобновляла производство модели 9-3. Это было в 2013 году. Тогда компания собирала дорестайлинговые седаны с 220-сильными бензиновыми двигателями на предприятии Saab в Швеции. В феврале 2016 года шведский авиастроительный и аэрокосмический концерн Saab AB запретил NEVS использовать название и логотипы Saab на автомобилях для китайского рынка. Основным рынком сбыта этих машин была именно КНР.
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