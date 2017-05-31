Renault добавила роскоши семейству Scenic

Компания Renault расширила список моделей, которые получили роскошные версии, именуемые Initiale Paris. Такие модификации появились у компактвэна Scenic последнего поколения и его увеличенной версии Grand Scenic.

Модели укомплектовали 20-дюймовыми колесными дисками и особой фальшрадиаторной решеткой, а их кузова выкрасили в эксклюзивный фиолетовый цвет. Помимо этого, на кузове компактвэнов появились шильдики, указывающие на особую модификацию.

В интерьере Scenic и Grand Scenic также появились таблички Initiale Paris. Помимо этого, кресла моделей обшили кожей Nappa. Кожей также отделаны рулевое колесо и селектор коробки передач.

В перечень оснащения Renault Scenic и Grand Scenic Initiale Paris входят электропривод и обогрев кресел с функцией массажа, аудиосистема Bose, цветной проекционный дисплей, а также ассистент парковки. В качестве опций для моделей предложат панорамную крышу, систему слежения за рядностью движения, а в Grand Scenic за доплату поставят два дополнительных кресла третьего ряда.





Новые модификации предлагаются со 130-сильным бензиновым турбомотором, а также со 130- и 160-сильным турбодизелями. Только самый мощный агрегат сочетается с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Цены на Renault Scenic Initiale Paris начинаются с 33 200 евро, на Grand Scenic - 33 800 евро.

Компактвэн Scenic последнего поколения дебютировал в марте 2016 года. Модель построена на модульной платформе CMF, которая также использовалась при создании Kadjar, Talisman и Megane. Одним из основных новшеств модели стало полноуправляемое шасси.