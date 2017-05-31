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В BMW отказались привозить седан 1 серии в Европу
11:37 31.05.2017 |
Компания BMW не собирается выводить седан 1 серии, который продается в Китае, на европейский рынок. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Autocar.
«Сейчас у нас нет планов, которые предполагали бы вывод седана 1 серий на рынки за пределами Китая, так как в этой стране продажи модели показывают положительную динамику. Мы не хотим оказаться в ситуации, в которую попала компания Audi: ее младшая модель (седан A3, примечание «Мотора») снижает продажи старшей (седана A4, примечание «Мотора»)», - заявил собеседник издания.
При этом в Autocar не исключает сценария, при котором появление хэтчбека 1 серии нового поколения, который появится в 2019 году и перейдет на переднеприводную платформу, приведет к появлению одноименного седана на других рынках. Также есть версия, что у 2 серии второго поколения появится пятидверная версия Gran Coupe, которая и составит конкуренцию Audi A3 и будущему седану Mercedes-Benz A-класса.
Седан BMW 1 серии дебютировал в июле 2016 года. Модель построена на переднеприводной платформе UKL, которая использовалась при создании последних моделей MINI и компактэвнов BMW 2 серии Active Tourer и Gran Tourer. Производство четырехдверной «копейки» налажено на совместном предприятии BMW и Brilliance в Китае.
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