Skoda представила ряд улучшений для модели Superb

Skoda Superb получил новые мультимедийные системы с сенсорными клавишами, как на новых «Октавиях» или вседорожнике Kodiaq. Помимо этого, экран комплекса Swing увеличился с пяти до 6,5 дюйма, у Bolero и Amundsen - с 6,5 до восьми дюймов, у топового Columbus - с восьми до 9,2 дюйма.

Также у модели появился массаж водительского кресла (если заказать дорогое сиденье с вентиляцией и электроприводами), стала лучше шумоизоляция за счет специальной пленки между передними боковыми стеклами, появилась система Maneuver Assist, которая замечает препятствие перед машиной при движении задним ходом и может сама затормозить в случае опасности столкновения.

Для «Суперба» добавили новый «металлик» под названием Velvet Red и 19-дюймовые диски «Acamar». Также теперь можно будет проверить закрыты ли стекла и двери, выключены ли фары с помощью мобильного приложения Skoda Connect App.