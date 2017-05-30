Бурильная компания Маска показала электрический беспилотный автобус

Новая компания Илона Маска - The Boring Company - показала прототип электрического беспилотного автобуса, который сможет передвигаться по подземным тоннелям. При этом никакой детальной информации об этой новинке пока нет.

К строительству первого пилотного тоннеля в Лос-Анджелесе фирма The Boring Company приступила этой весной. По мнению, Маска между городами можно построить сеть подземных тоннелей, по которым в автономном режиме смогут передвигаться специальные тележки с автомобилями. Скорость таких платформ, своеобразного метро для машин, сможет достигать 200 километров в час.

Илон Маск считает, что подобные тоннели позволят разгрузить магистрали и уменьшить пробки. Кроме того, их можно объединить с системой ваккумных сверхзвуковых тоннелей Hyperloop, с помощью которых можно будет перемещаться между городами.

Впервые о своем намерении открыть компанию по бурению тоннелей Маск заявил в конце прошлого года.