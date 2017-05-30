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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Bloomberg: электромобили скоро станут дешевле традиционных машин

08:36 30.05.2017 |

Транспорт

 

Автомобили, работающие от батарей, скоро станут дешевле, чем традиционный транспорт на бензиновом ходу, показывает новое исследование. Такие автопроизводители как Renault и Tesla долгое время позиционировали как выгоду более дешёвые зарядку и обслуживание электромобилей. Это, в частности, помогает частично компенсировать начальную цену машин с нулевым уровнем выбросов.

Исследование Bloomberg New Energy Finance показало: снижение стоимости батарей приведёт к тому, что к 2025 году в США и Европе электромобиль станет купить гораздо легче. На данный момент на аккумуляторы приходится приблизительно половина стоимости электротранспорта. А с 2016 по 2030 год батареи подешевеют примерно на 77 %, говорится в отчёте.

«На начальном этапе они [электромобили] начнут дешеветь, и по мере приближения к ценовому паритету [с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания] люди станут больше ими интересоваться, - заявил Колин Маккеррачер (Colin McKerracher), аналитик лондонской исследовательской компании. - После этого рост только ускорится».

 

Renault, производитель электромобиля ZOE, предполагает, что к началу 20-х годов сумма первоначальных затрат и последующих расходов у электромобилей и обычных машин с двигателями внутреннего сгорания сравняется. Об этом сообщил Жиль Норманд (Gilles Normand), старший вице-президент французской компании по электротранспорту.

По словам Норманда, технологии электротранспорта становятся менее затратными, а объём производства увеличивается, что и ведёт к снижению стоимости электромобилей. Затраты на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, наоборот, растут, поскольку нормы регулирования, особенно в отношении выбросов, ужесточаются.
По материалам: 3DNews
 

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