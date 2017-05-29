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Rolls-Royce сделал самую дорогую новую машину в мире
12:04 29.05.2017 |
Компания Rolls-Royce представила уникальное купе Sweptail, которое по заказу неназванного клиента автопроизводитель сделал в единственном экземпляре. Издание Car отмечает, что, по словам главы марки Торстена Мюллера-Отвоса, эта машина стоит так дорого, что может считаться самым дорогим новым автомобилем в мире. Точные данные он не привел.
Дизайн новинки выполнен в стилистике Phantom. При этом автомобиль получил практически полностью переделанную переднюю часть кузова и абсолютно новую корму. В Rolls-Royce отметили, что при разработке автомобиля дизайнеры, по просьбе заказчика, вдохновлялись современными яхтами.
В интерьере Rolls-Royce Sweptail установлены всего два кресла. В отделке салона модели использовались натуральная коже и дерево. Автомобиль укомплектовали багажной полкой сзади, отсеком для хранения головных уборов, а также специальными отсеками для кожаных портфелей ручной работы. Они, как и багажный набор Sweptail, были сделаны специально для этого автомобиля.
Помимо этого, в центральной консоли машины располагается отсек для хранения шампанского и двух хрустальных фужеров.
Никаких технических подробностей о Sweptail в Rolls-Royce не привели. Первый публичный показ автомобиля состоялся в рамках конкурса элегантности Concorso d'Eleganza at Villa d'Este.
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