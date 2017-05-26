BMW представила скутер будущего

Мотоциклетное подразделение компании BMW представило новый концепт, который отражает взгляд марки на скутеры будущего. Электрический прототип Concept Link получил регулируемое сиденье и сенсорные клавиши управления различными функциями.

Внешне скутер, помимо футуристичного дизайна, примечателен необычной формой - концепт получился довольно низким и при этом длинным, за счет вынесенного заднего колеса. Сиденье Concept Link регулируется продольно и позволяет трансформировать скутер из одноместного в двухместный.

Еще одной особенностью концепта стал закрывающийся ящик для вещей, расположенный под сиденьем. Доступ в него осуществляется сбоку.

Показания приборов и некоторые органы управления выводятся на тачскрин спереди. Одновременно с этим около ручек руля расположены программируемые сенсорные клавиши.





О силовой установке подробностей нет. Известно лишь, что батарея расположена под полом.





Премьера BMW Concept Link состоялась на конкурсе элегантности Concorso d'Eleganza Villa d'Este, где был представлен также концепт-предвестник возрожденной 8 серии.