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BMW остановила разработку третьей i-модели
08:35 26.05.2017 |
Компания BMW приостановила разработку новой модели i-семейства, которая, как предполагалось прежде, должна была занять нишу между i3 и i8. Предполагалось, что модель будет именоваться i5. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает BMW Blog.
Вместо новой i-модели в BMW решили заняться разработкой гибридных версий X3 следующего поколения и 4 серии Gran Coupe. Помимо этого, немцы намерены сосредоточится на проекте iNEXT, который предполагает появление модели с продвинутой системой автономного управления в 2021 году.
Появление новой i-модели, которая займет место между i3 и i8 в августе 2015 года, подтвердил глава немецкой марки Харальд Крюгер. Тогда же отмечалось, что новинку построят на укороченной версии шасси 5 серии, поэтому по своим габаритам следующая i-модель должна была быть ближе к «тройке».
Позже появилась информация о том, что i-линейку может пополнить компактвэн, построенный на удлиненной платформе i3, но в октябре 2016-го в Сеть попали патентные изображения модели и это был с другим типом кузова.
При этом в июне 2016 года стало известно о том, что компания BMW изменила направление деятельности своего i-отдела. Вместо разработки полностью электрических транспортных средств и моделей с гибридными силовыми установками подразделение переключилось на разработку систем автономного управления автомобилями.
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