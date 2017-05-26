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Компанию General Motors обвинили в массовых нарушениях экологических норм
08:01 26.05.2017 |
Владельцы автомобилей производства корпорации General Motors (GM) обвинили ее в целенаправленном нарушении экологических норм в США. Исковое заявление подано в федеральный окружной суд в городе Детройт (штат Мичиган).
Как следует из документов, поступивших в электронную базу данных суда, компанию обвиняют в том, что в ее машинах с дизельными двигателями было установлено программное обеспечение (ПО), позволяющее обходить жесткие требования, касающиеся содержания вредных веществ в выхлопных газах. Из-за аналогичных нарушений в последние месяцы в центре скандала оказался германский автоконцерн Volkswagen. Он согласился выплатить около $20 млрд для урегулирования претензий со стороны американских властей.
Коллективный иск против General Motors подала юридическая контора Hagens Berman, базирующаяся в Сиэтле (штат Вашингтон), от лица владельцев автомобилей производства компании. По оценкам юристов, указанное ПО могло быть установлено примерно в 705 тыс. пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra 2011-2016 модельных годов. Истцы требуют от GM выплаты компенсации, размер которой еще не определен.
Официальные представители компании уже заявили, что считают обвинения необоснованными и выразили готовность защищаться в суде. На фондовых торгах в США акции GM по итогам сессии снизились в цене до $32,52.
В таких же нарушениях на этой неделе обвинили в США и автомобильный концерн Fiat Chrysler. Судебный иск был подан Министерством юстиции США. Как отмечало агентство Reuters, незаконное ПО, которое позволяло скрывать реальный уровень выхлопов было установлено примерно в 100 тыс. автомобилей производства Fiat Chrysler, проданных в США, начиная с 2014 года.
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