В Сеть попали фотографии новой BMW 8-series

В интернете появились первые официальные фотографии, на которых изображен прототип нового купе BMW возрожденной 8 серии.

Первый публичный показ прототипа купе BMW 8 серии состоится в пятницу, 26 мая на конкурсе элегантности Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Возрождение купе лично подтвердит председатель совета директоров BMW Хараль Крюгер.

Как сообщалось ранее, «восьмерка» станет прямым преемником 6 серии. Это название, в свою очередь, может использоваться для большого хэтчбека, сейчас именуемого 5 серия GT. Серийная версия 8 серии будет представлена в 2018 году.

В мае 2016 года компания BMW зарегистрировала несколько торговых марок, имеющих непосредтсвенно отношение к возрожденному семейству. Речь идет, в частности, о 825, 830, 835, 850, 845, 860, M850 и M8.

«Восьмерка» будет представлена в виде купе, кабриолета и купеобразного седана.

Предполагается, что самая мощная и быстрая M-версия модели будет комплектоваться четырехлитровым твин-турбо мотором V8, отдача которого составит примерно 600 сил. С места до ста километров в час такие машины смогут разгоняться менее чем за четыре секунды.