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В Сеть попали фотографии новой BMW 8-series
15:36 25.05.2017 |
В интернете появились первые официальные фотографии, на которых изображен прототип нового купе BMW возрожденной 8 серии.
Первый публичный показ прототипа купе BMW 8 серии состоится в пятницу, 26 мая на конкурсе элегантности Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Возрождение купе лично подтвердит председатель совета директоров BMW Хараль Крюгер.
Как сообщалось ранее, «восьмерка» станет прямым преемником 6 серии. Это название, в свою очередь, может использоваться для большого хэтчбека, сейчас именуемого 5 серия GT. Серийная версия 8 серии будет представлена в 2018 году.
В мае 2016 года компания BMW зарегистрировала несколько торговых марок, имеющих непосредтсвенно отношение к возрожденному семейству. Речь идет, в частности, о 825, 830, 835, 850, 845, 860, M850 и M8.
«Восьмерка» будет представлена в виде купе, кабриолета и купеобразного седана.
Предполагается, что самая мощная и быстрая M-версия модели будет комплектоваться четырехлитровым твин-турбо мотором V8, отдача которого составит примерно 600 сил. С места до ста километров в час такие машины смогут разгоняться менее чем за четыре секунды.
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