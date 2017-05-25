Lotus перейдет под управление китайских владельцев Volvo

Китайская компания Geely, владеющая Volvo, договорилась с корпорацией DRB-Hicom о покупке 49,9 процента акций малазийского автопроизводителя Proton, а также 51-процентной доли в Lotus Cars, которой владеет «Протон». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Geely.

Сумма сделки пока не разглашается. При этом в Geely отметили, что процесс покупки должен завершиться в середине июля, после того, как компания получит все необходимые разрешения от ответственных за это государственных органов.

Китайский автопроизводитель отметил также, что сотрудничество Geely, Proton и Lotus предполагает, в частности, совместное использование имеющихся у компаний технических ресурсов.

Корпорация DRB-Hicom стала владельцем Proton в 2012 году. В свою очередь, «Протон» владеет Lotus Cars с 1996 года. Через несколько дней после объявления о сделке, в DRB сообщили о желании продать, в том числе китайцам, «Лотус», так как компания приносит большие убытки. Британской фирмой на тот момент руководил Дэни Бахар.

Тем не менее, Lotus Cars тогда так и не продали, а Дэни Бахар был уволен из-за растрат. В 2014 году место руководителя компании досталось бывшему топ-менджеру PSA Peugeot Citroen Жану-Марку Жале. В ноябре 2016 года стало известно, что впервые за сорок лет британский автопроизводитель получил операционную прибыль.