Финансовые новости
- |
- 25.05.17
- |
- 12:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Lotus перейдет под управление китайских владельцев Volvo
10:13 25.05.2017 |
Китайская компания Geely, владеющая Volvo, договорилась с корпорацией DRB-Hicom о покупке 49,9 процента акций малазийского автопроизводителя Proton, а также 51-процентной доли в Lotus Cars, которой владеет «Протон». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Geely.
Сумма сделки пока не разглашается. При этом в Geely отметили, что процесс покупки должен завершиться в середине июля, после того, как компания получит все необходимые разрешения от ответственных за это государственных органов.
Китайский автопроизводитель отметил также, что сотрудничество Geely, Proton и Lotus предполагает, в частности, совместное использование имеющихся у компаний технических ресурсов.
Корпорация DRB-Hicom стала владельцем Proton в 2012 году. В свою очередь, «Протон» владеет Lotus Cars с 1996 года. Через несколько дней после объявления о сделке, в DRB сообщили о желании продать, в том числе китайцам, «Лотус», так как компания приносит большие убытки. Британской фирмой на тот момент руководил Дэни Бахар.
Тем не менее, Lotus Cars тогда так и не продали, а Дэни Бахар был уволен из-за растрат. В 2014 году место руководителя компании досталось бывшему топ-менджеру PSA Peugeot Citroen Жану-Марку Жале. В ноябре 2016 года стало известно, что впервые за сорок лет британский автопроизводитель получил операционную прибыль.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ 24 мая продолжил скурать доллары на межбанке через запрос наилучшего курса
|Нефть в обход России: Восточная Европа ищет альтернативу
|Почему киприотам Януковича сложно будет отсудить $1,5 млрд
|Генпрокуратура проводит обыски по месту жительства бывших должностных лиц Приватбанка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Daimler создаст одно из крупнейших в мире производств батарей для электромобилей
|Рейтинг небезопасных устройств Интернета вещей возглавили роутеры
|Lotus перейдет под управление китайских владельцев Volvo
|Ущерб, нанесенный вирусом-вымогателем WannaCry, оценен в $1 млрд
|Джон Макафи анонсировал расширение бизнеса по майнингу биткоинов
|В Дубае заступает на службу первый робот-полицейский
|Google намерен следить за покупками своих пользователей оффлайн
Это интересно
|Microsoft оценила новый Surface Pro без стилуса и клавиатуры в $800
|Стартапы стали чаще устраивать ICO
|WSJ: Uber выплатит своим водителям в Нью-Йорке компенсацию в размере $45 млн
|Власти США подали иск против Fiat Chrysler в связи с дизельным скандалом
|В помещениях компании Daimler в Германии прошли обыски
|Huawei представила гибридный Windows-планшет MateBook E и ноутбуки MateBook X и D
|Подразделение Alibaba планирует выпустить 1 млн смарт-грузовиков