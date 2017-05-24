WSJ: Uber выплатит своим водителям в Нью-Йорке компенсацию в размере $45 млн

Американская компания Uber, предоставляющая услуги онлайн-сервиса заказа такси, выплатит своим водителям в Нью-Йорке компенсацию в размере примерно $45 млн за допущенную ошибку в финансовых расчетах. Об этом сообщила электронная версия газеты The Wall Street Journal.

Как отмечается в публикации, в Uber признали, что в течение последних 2,5 лет брали с водителей в крупнейшем мегаполисе США слишком большую комиссию. Представители компании объяснили, что это произошло из-за ошибки в финансовых вычислениях. Каждый из таксистов Uber в Нью- Йорке в среднем получит по $900. Часть компенсации предназначается и для тех, кто уже не сотрудничает с компанией.

"Мы допустили ошибку и готовы исправить ее путем выплаты в максимально сжатые сроки каждому водителю всех средств, которые им причитаются, с процентами", - говорится в заявлении менеджера Uber, отвечающего за операции в США и Канаде, Рейчел Холт. Она уточнила, что фирма "прилагает усилия, чтобы вернуть доверие со стороны водителей", в частности, пытается "обеспечить транспарентность в работе" и выполнять все обязательства. В компании пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой предоставить подробности.

Ранее компания подвергалась в США критике со стороны профильных профсоюзов и организаций, объединяющих работающих по найму водителей. Фирму обвиняли в эксплуатации ее таксистов и занижении оплаты их труда.

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий пользователям через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта американская международная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.